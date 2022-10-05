"القومى للمرأة" مهنئا بذكرى انتصارات أكتوبر: ذكرى خالدة تتناقلها الأجيال

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه ، وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلى أبطال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الـ 49 لإنتصارات ملحمة العبور العظيم، ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن حرب السادس من أكتوبر هي حرب العزة والكرامة وستظل ذكرى خالدة تتناقل عبر الأجيال تحكى قصصا عن عظمة الجندى المصري، وعن آبائنا واجدادنا، وكيف ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل تحرير جزء غالي من أرض الوطن تم الاستيلاء عليه بدون وجه حق، وفي سبيل أن تعيش الأجيال القادمة حرة آبيه تتمتع بالإستقرار والأمان في وطنها.

وعبرت رئيسة المجلس عن اعتزازها وتقديرها لرجال القوات المسلحة البواسل الذين قدموا أعظم مثال في التضحية والفداء من أجل الوطن، مشيرة إلى أن دماء ابطالنا التى أريقت على أرض سيناء الحبيبة سوف تظل وسام نحمله على صدورنا جميعاً إلى الأبد.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الدور الهام الذى قامت به المرأة المصرية في تحقيق نصر أكتوبر العظيم، والذي لا يمكن لأحد أن يغفله، فالمرأة كانت محاربة وفدائية ومتطوعه فى صفوف الهلال الأحمر، والمستشفيات، وحملت السلاح و لم تتردد يوماً أن تكون في مقدمة المشاركين في هذه الحرب الخالدة ،مشيرة إلى أننا حفيدات هؤلاء السيدات العظيمات اللاتى اخلصن في حبهن للوطن ، وسوف نظل نحكى لأبنائنا وبناتنا أبد الدهر عن قصص عظيمات مصر اللاتى وقفن بجوار رجال القوات المسلحة البواسل حتى رفعوا علم مصر واستعادوا اخر حبة رمل من أرض الوطن .

ويتقدم المجلس أيضاً بكل التحية والتقدير والإجلال لجيش مصر العظيم الساهر على أمن الوطن، والذى استطاع بشجاعته وعبقريته أن يتخطى كل المصاعب، وأن يقف كحائط صد أمام أعداء مصر المتربصين بها في الداخل والخارج، داعين المولي عز وجل أن يحفظ جيش مصر العظيم، وان يحقق لشعب مصر ما يتطلع إليه من رفعة وتقدم وازدهار.