كتب زكى القاضى

تزامناً مع بدء العام الدراسى الجديد وتقديراً للتضحيات التى قدمها رجال القوات المسلحة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته ، نظمت القوات المسلحة عدد من الزيارات فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمختلف محافظات الجمهورية لإصطحاب أبناء الشهداء ومصابى العمليات ومرافقتهم للمدارس فى بداية العام الدراسى الجديد ، وفاءاً لذكرى أبطال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء لتظل سيرتهم العطرة مبعث فخرفى سجلات التاريخ.

من جانبهم عبر أبناء الشهداء ومصابى العمليات عن سعادتهم بتلك الزيارات ، مؤكدين فى بداية العام الدراسى الجديد أن بطولات آبائهم خير دافع لهم لإستكمال مسيرة حب الوطن، كما قدموا الشكر للقوات المسلحة التى تقدم كافة أوجه الرعاية والدعم الكامل لهم فى كافة الأوقات.

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فى مختلف المناسبات عرفاناً بالدور الوطنى الذى قام به آبائهم تجاه الوطن المفدى

القوات المسلحة ترافق أبناء الشهداء ومصابى العمليات للمدارس فى بداية العام الدراسى الجديد



القوات المسلحة ترافق أبناء الشهداء ومصابى العمليات للمدارس فى بداية العام الدراسى الجديد



القوات المسلحة ترافق أبناء الشهداء ومصابى العمليات للمدارس فى بداية العام الدراسى الجديد