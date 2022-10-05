اليوم السابع
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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة في الوراق

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:13 م
القبض على 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة في الوراق متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على 3 عاطلين، لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم كمية من مخدر الآيس والبودر، وأسلحة نارية بدون ترخيص في الوراق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط 3 عاطلين في الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة الوراق. 
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهمين، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الآيس واليودر، وعدد من الأسلحة النارية.
 
بمواجهة المتهمين اعترفوا بالاتجار بالمضبوطات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

تجارة المخدرات

مخدر الآيس

قسم الوراق

امن الجيزة



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