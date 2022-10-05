اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:33 م
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القبض على عصابة تسرق محتويات العيادات الطبية والشركات فى القاهرة

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:03 م
القبض على عصابة تسرق محتويات العيادات الطبية والشركات فى القاهرة رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل العيادات والشركات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (طبيب – مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) باكتشافه كسر باب العيادة عمله الكائنة بدائرة القسم، وسرقة (جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"- منظار جلدية) من داخلها .
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (شخصان - مقيمان بدائرة قسمى شرطة "الحدائق – الأميرية" بالقاهرة "لهما معلومات جنائية").
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل العيادات والشركات بأسلوب "المفتاح المصطنع ، وكسر الباب" وأقرا بارتكاب عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب.
 
وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" مقيم بمحافظة القليوبية.
 
 

جرائم السرقة

امن القاهرة

قسم شرطة المطرية



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