الغزل والنسيج بدمياط تنظم ندوة عن مراحل تطوير المصنع بمليار و500 ألف جنيه

دمياط - معتز الشربينى

نظمت شركة دمياط للغزل والنسيج برئاسة المهندس جلال الدين سليمان حمدى العضو المنتدب التنفيذي للشركة، ندوة تثقفية تعريفية اليوم الأربعاء، عن آخر المستجدات فى مشروع تطور الشركة بحضور اللواء أشرف صلاح مشرف المشروع، بمشاركة المجتمع المجتمع الدمياطى وبحضور ممثل المحافظة والأوقاف وهيئة ميناء دمياط والأب بندليمون راعي كنيسة الروم الارثوزكس وذلك لمعرفة آخر تطورات المشروع.

ويعد مصنع دمياط من المشروعات الواعدة والتي توليها الدولة أهمية كبيرة وتقوم حاليا الشركة بتنفيذ المشروع، والإنشاءات وهي عبارة عن مصنع تحضيرات ومصنع غزل ومصنع نسيج ووحدة صباغة ومخازن ومبنى إدارى.

يرجع تاريخ التعاقد علي التطوير إلي يوليو 2021 وتاريخ استلام المشروع 5 مارس 2023 ومدة التنفيذ من 16 :18 شهرا ومساحة المشروع 103 آلاف متر تقريبا وتكلفة المشروع مليار وخمسمائة ألف جنيه وأن مساحة مصنع الغزل حوالى 17 ألف متر مربع ومصنع التحضيرات 15 ألف متر مربع ومصنع النسيج 16 ألف متر مربع ومصنع الصباغة 8 آلاف متر مربع ومخزن المنسوجات 2500 متر مربع وأن عدد الخوازيق التى سيتم إنشاؤها طبقا للتصميمات 505 خازوق فى مصنع التحضيرات و288 خازوق في مصنع النسيج و285خزوق فى مصنع الصباغة و64 خزوق فى مخزن المنسوجات.

يذكر أن الهدف من المشروع هو إنشاء مصنع على أعلى مستويات الإنتاج بمواصفات عالمية وذلك لتغطية الأسواق الخارجية والمحلية من أقمشة الجينز ويأتى المشروع ضمن خطة وزارة قطاع الاعمال لتطوير وإعادة هيكلة شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.