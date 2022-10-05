العم حمام عمر "الفلاح الفصيح" بقنا: التغير المناخى قضية عالمية تؤثر على كل شىء

قنا صابر سعيد

منذ لقائه الذي اشتهر به عام 2017 وأصبح حديث المصريين وقتها أثناء افتتاح صوامع المراشدة، حتي أطلقوا عليه الفلاح الفصيح لبلاغته وحكمته في الكلام النابع من القلب والمنظم والذي وصل إلى القلوب واقترن اسم العم حمام علي عمر بلقب الفلاح الفصيح، المدافع عن حقوق المزارعين والذي يهتم بقضايا قريته التي تتواجد بمركز الوقف شمال محافظة قنا، فالعم حمام رغم حصوله علي بكالوريوس خدمة اجتماعية منذ سنوات عديدة إلا أنه حافظ علي الاهتمام بالأرض والزراعة ومعرفة قواعدها وأصولها.



يهتم الفلاح الفصيح بأرضه ويعرف التوقيت الصحيح للزراعة لاسيما في ظل التغيرات المناخية التي طرأت علي الأرض منذ سنوات عديدة، والتي أثرت علي المحاصيل الزراعية لاسيما في فصل الصيف نظرًا لارتفاع الحرارة، مما جعل المزارعين يهتمون بمعرفة الأوقات السليمة للزراعة وانتقاء السلالات التي تناسب كل فصل والمحاصيل المنزرعة في الفصول واختيارها بدقة، واتباع ارشادات الزراعة الحديثة من قبل مديريات الزراعة والندوات التوعوية والبرامج الزراعية في وسائل الإعلام.



العم-حمام-ومراسل-اليوم-السابع



قال حمام على عمر الشهير بـ "الفلاح الفصيح"، إن الصعيد يعتز دائما باسم مصر في كل وقت وزمان ودائما تحيا مصر، فالتغير المناخي قضية عالمية وأزمة عالمية يجب علي الجميع الحذر منها سواء محليًا أو إقليميا وذلك لتأثيره علي جوانب عديدة بجانب الزراعات، فنحن محليًا متأثرين بالتغير المناخي في الأرياف والقرى وتأثيره علي الصحة والاقتصاد أيضًا لأنها سلسلة مترابطة.



وأوضح حمام، أن أولى المتغيرات في الزراعة وهو الذى يهم الفلاح البسيط والذي جعله يبتكر طرقا يتحايل فيها علي المناخ، فعلي سبيل المثال ونحن في موسم حصاد الذرة الرفيعة، لاحظت أن عود الذرة الواحد استوي بعضها ولم يستو الآخر رغم أنها مزروعة في وقت واحد، فالذي تعرض للشمس باستمرار استوى بشكل سريع مثل المانجو والزراعات الأخرى، وقديما كانت درجة الاستواء واحدة.



الفلاح-الفصيح-يتحدث-عن-التغير-المناخي



وأشار الفلاح الفصيح، إلي أنه علي الرغم من تواجدنا في شهر أكتوبر إلا أن هناك ذرة رفعية وشامية متواجدة وكانت تحصد في السابق بشهر سبتمبر وقبل وذلك، وكذلك الشتاء لا يتعدى 3 أشهر ثم تبدأ موجة البرودة في الإنكسار، والتأخر 3 شهور في محصول واحد سببه تغير المناخ ويحاول المزارع بقدر المستطاع والمتاح بالطرق والتوصيات التي توصيها الجهات المختصة في الزراعة.



وتابع حمام عمر، لافتًا أن الدولة تضع بعض التعليمات للإرشاد الزراعي وعلي مستوي البحوث لمواجهة التغير المناخي لاسيما في التقاوي لكي تتحمل درجات الحرارة العالية والتغير الذي يحدث، كما تعقد ندوات للمزارعين في الأرياف والقرى لإرشادهم نحو الزراعة السليمة لكي ينتج محصول سليم، بالإضافة إلي عقد مؤتمر في شرم الشيخ للتغير المناخي بشهر نوفمبر للوعي البيئي للحد من الاحتباس الحرارى.