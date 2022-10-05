العراق: مساع لاستحداث جناح طيران خاص بجهاز مكافحة الإرهاب

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق اليوم الأربعاء عن مساعٍ لاستحداث جناح طيران خاص به، مشيرا إلى أن ملف تأسيس مركز عالمي لمكافحة الإرهاب مطروح أمام القائد العام للقوات المسلحة العراقي.

وقال رئيس الجهاز الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- "إن العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي مستمرة، وسيتم القضاء على جميع المجاميع الإرهابية في الأماكن المتواجدة فيها".

يذكر أن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي أكد، في وقت سابق، وجود توجه لتأسيس مركز دولي في بغداد متخصص في مكافحة الإرهاب