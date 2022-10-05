اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 05:28 م
أكرم القصاص
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العراق: القبض على 6 إرهابيين في ثلاث محافظات

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 05:14 م
العراق: القبض على 6 إرهابيين في ثلاث محافظات القوات العراقية
أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأربعاء القبض على ستة إرهابيين في ثلاث محافظات.
 
وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم - أنه من خلال عمليات استباقية نوعية استهدفت الإطاحة بالعناصر الإرهابية، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة وتم إلقاء القبض على 6 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب في محافظات ميسان والأنبار وصلاح الدين.
 
وأشارت إلى أنه تم إحالة الإرهابيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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