

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن تغريدة للصدر أعرب خلالها عن تطلعه لمساعدة الأمم المتحدة بهذا الشأن، كما أعرب عن تأييده لما جاء في كلمات المشاركين في جلسة مجلس الأمن الدولي من ضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف والسلاح من كل الأطراف والإسراع بمعاقبة الفاعلين من دون النظر إلى انتماءاتهم.