الضرائب: إجراء فحص وتسجيل أجهزة نقاط البيع لممولى شرم الشيخ

كتب أحمد يعقوب

أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه سوف يتم اجراء الفحص والتسجيل لأجهزة نقاط البيع لممولي شرم الشيخ الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني في أماكن تواجد نقاط البيع داخل مقارالممولين ، وذلك من خلال شركة E-Tax بتفويض من مصلحة الضرائب.

وأوضح مختار توفيق أن هذا الإجراء يأتي إستمراراً للدعم المقدم من مصلحة الضرائب المصرية للممولين المخاطبين بالقرار رقم 484 لسنة 2022، الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ، سواء كانوا يمارسون أنشطتهم من خلال مركز رئيسي أو فرع، والملزمين بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022 .

وطالب رئيس مصلحة الضرائب الممولين والمكلفين التابعين للنطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ بتقديم كافة سبل الدعم والتعاون اللازم لممثلي شركة E-Tax للانتهاء من عملهم وتسجيل نقاط البيع طرف الممولين، موضحًا أن تسجيل أجهزة نقاط البيع وتفعيلها يضمن قدرة ممولي شرم الشيخ على الإلتزام بإرسال الإيصالات الإلكترونية في 1 نوفمبر 2022 وهو موعد إلزامهم بمنظومة الإيصال الإلكتروني.

وأشار مختار توفيق إلى أنه للاستفسارات يمكن التواصل مع مركز الإتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية 16395 أو عن طريق الإيميل: eReceipt.hd@eta.gov.eg، كما يمكن الإطلاع على الأدلة التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني على الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services.