الصحة تكشف الأمراض التى ترفع خطر مضاعفات الإصابة بالإنفلونزا.. اعرفها

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه من الضرورى الحصول على لقاح الأنفلونزا السنوى مؤكدة أن اللقاح متوفر فى الصيدليات وفروع فاكسيرا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن هناك مجموعة من الأمراض يزداد معها خطر الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا مثل الحالات الصحية المتعلقة بالدماغ والجهاز العصبى وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الإيدز بالإضافة إلى مرض القلب والتليف الكيسى والربو والسكر والسمنة ومرض السرطان.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، فى وقت سابق عن مجموعة من الإرشادات الخاصة بالوقاية من الأنفلونزا الموسمية، مؤكدة أن لقاح الأنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح.

وبحسب وزارة الصحة والسكان، فإن إرشادات الوقاية من الأنفلونزا الموسمية تتضمن:

1- غسيل اليد بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد الخروج من المرحاض وبعد السعال والعطس.

2- عدم تغطية الفم والأنف بواسطة يدك عند السعال أو العطس بل استخدم مناديل ورقية وتخلص منها بعد الاستخدام.

3 - إحرص على تناول لقاح الأنفلونزا.

4- يفضل عدم الخروج من المنزل عند الشعور بأى أعراض تنفسية حادة.