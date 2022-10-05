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الصحة: الجرعات التنشيطية من لقاح كورونا تحمى من مضاعفات الإصابة بالفيروس

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 03:00 ص
الصحة: الجرعات التنشيطية من لقاح كورونا تحمى من مضاعفات الإصابة بالفيروس وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن تناول الجرعات التنشيطية من لقاح كورونا يحمى الشخص من المضاعفات الخطرة التى تسببها الإصابة بالفيروس.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان إن فيروس كورونا يؤثر على صحة الدماغ والقلب والرئتين، لذلك من الضرورى تلقى اللقاح وجرعته التنشيطية لتقوية المناعة للوقاية من مضاعفات كوفيد 19.
 
ونصحت وزارة الصحة الأطفال بالمدارس بضرورة الحصول على اللقاح مع اتباع التجراءات الاحترازية الكاملة منعا للعدوى وضمان دراسة آمنة.
 
وأكدت وزارة الصحة والسكان أن وفيات فيروس كورونا وصلت إلى مستوى منخفض والوضع الوبائى مستقر للغاية والإصابات أصبحت قليلة للغاية، موضحا أن الموجة الأخيرة من كورونا فى مصر كانت ضعيفة والفيروس أصبح ضعيفا.
 
وأضافت أنه مع دخول موسم الشتاء وموسم المدارس والجامعات يصبح مقاومة الجهاز التفسى وتأقلمه مع التغيرات الجوية ليس سريعا، وبالتالى تزداد حالات الإنفلونزا والسعال والعطس.

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