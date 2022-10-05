وقال المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود السعودى العقيد مسفر القرينى فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الدوريات البرية لحرس الحدود في المناطق المذكورة، أحبطت محاولات تهريب (64) طنًا و(400) كيلو جرام من مادة القات المخدر، وطن و(9) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، و(62) ألف قرص إمفيتامين مخدر، و(425620) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وأشار القريني إلى أنه تم القبض على مهربى المواد المخدرة وعددهم (135) متهمًا، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.