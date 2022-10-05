السجن 10 سنوات لشخص بتهمة تهديد فتاة مقابل دفع مبلغ مالى بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاربعاء، المتهم" خ.س." بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بتهديد المجنى عليها "ف.ح"، وذلك بنشر صورها وابتزازها على "الواتس آب "مقابل دفع 50 ألف جنيه بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى وأحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 بدائرة مركز ساقلته عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليها مفاده قيام المتهم بتهديدها بنشر صور خاصة بها وابتزازها مقابل دفع 50 ألف جنيه له.

كشفت التحريات أن المتهم تمكن من الحصول على الصور الخاصة بالمجنى عليها من تليفونها المحمول دون علمها وتهديدها بنشر الصور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.