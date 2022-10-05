السجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين لشروعهم فى قتل شاب بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، ومحمود محمد بريري، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لـ3 متهمين، لاتهامهم بالشروع في قتل شاب، وبراءة المتهمة الرابعة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، مع استمرار حبسهم على ذمة قضية أخرى منظورة "مخدرات".

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7574 لسنة 2022 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 2056 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "عبد الرحيم ع م"، عاطل، و"سيد ع م"، عاطل، و"أشرف أ ع"، عاطل، و"مروة أ"، ربة منزل، شرعوا في قتل المجني عليه "ط م أ"، وشهرته "كريم" عامل، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة، بأن قام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري "فرد خرطوش"، تجاه المجني، كما أطلق عدة أعيرة نارية صوب والدة المجني عليه وآخر كان مارا بالشارع عرضا، فأحدث إصابتهم الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، وذلك حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة للشد من أزره.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغا يفيد مصرع شاب مصرعه، إثر إصابته بطلق نارى عقب عودته من عمله بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتى أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وبالمعاينة والفحص تبين وفاة شاب يدعى "طاهر.م" إثر إصابته بطلق نارى أودى بحياته، حيث تصادف مروره خلال وقوع المشاجرة، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.