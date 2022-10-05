اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: علينا ترجمة مكارم الأخلاق إلى سلوك ودستور عملى وواقع ملموس

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:21 ص
الرئيس السيسي: علينا ترجمة مكارم الأخلاق إلى سلوك ودستور عملى وواقع ملموس الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد و على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المنهج الذي يجمع بين الإيمان واليقين في الله - سبحانه وتعالي - والعمل المنظم والجهد المتواصل المبني على الأخذ بالأسباب الأخذ بأسباب الحياة وقوانينها وتطورها هو المنهج الرشيد الذي حرص نبينا الكريم - صلى الله عليه وسلم - على ترسيخه وبثه في نفوس أصحابه الكرام وتعليمه لأمته صلي الله عليه وسلم. 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفال المولد النبوي الشريف: "ما أحوجنا ونحن نحتفى بذكر مولده أن نقتضي بأخلاقه، فنحرص على مكارم الأخلاق مثل الصدق والأمانة والوفاء بالعهود والمواثيق والرحمة والتكافل والتراحم.. وأن نترجم المعاني النبيلة إلى سلوك ودستور عملي وواقع ملموس فى حياتنا ونبتعد عن مساوئ الأخلاق.
 

السيسي

السيسى

الرئيس السيسى

اخبار الرئيس السيسي

المولد النبوي

احتفال وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

الرئيس عبد الفتاح السيسي

احتفال المولد النبوي



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى: مصر تمر بمرحلة غاية فى الأهمية قوامها العمل والإنتاج

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:16 ص

أحمد عمر هاشم: الرئيس السيسى قائد المسيرة وقدم لمصر إنجازات لم تحدث من قبل

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:13 ص

الرئيس السيسي يكرم الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:09 ص

الرئيس السيسي يشهد تكريم عددا من العلماء والمتميزين

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:08 ص

شيخ الأزهر: البنات نالت من رحمة النبى محمد فوق ما نال الذكور

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:01 ص

شيخ الأزهر: الإنسانية تعيش أزمة أخلاقية.. والتراحم أول ضحية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 10:49 ص

شيخ الأزهر: انتصارات أكتوبر أعز الله بها العرب والمسلمين وأيدهم فيها بنصره

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 10:46 ص

فقرة فنية لفرقة "منشدى مصر" باحتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 10:36 ص

وزير الأوقاف: مولد النبى محمد ميلاد أمة وحضارة وميلاد عظيم للإنسانية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 10:33 ص

وزير الأوقاف يهدى الرئيس السيسي نسخة من القرآن الكريم

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 10:25 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة