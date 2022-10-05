بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى برقية تهنئة إلى الرئيس العراقى برهم صالح، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطنى.
كما بعث الرئيس السيسى برقية تهنئة مماثلة إلى الملك ليتسي الثالث ملك ليسوتو بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال.
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى برقية تهنئة إلى الرئيس العراقى برهم صالح، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطنى.
كما بعث الرئيس السيسى برقية تهنئة مماثلة إلى الملك ليتسي الثالث ملك ليسوتو بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال.
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