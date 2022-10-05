الرئيس السيسى يتقدم المحتفلين بذكرى المولد النبوى الشريف.. انفوجراف

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، وبدأت الاحتفالية بقراءة القرأن الكريم للقارئ الشيخ الشيخ أحمد تميم المراغي.

وقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، للرئيس عبدالفتاح السيسى، هدية، عبارة عن نسخة كريمة من المصحف الشريف.

نستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز ما جاء فى كلمة الرئيس يوم الاحتفالية..













احتفالنا بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين مناسبة طيبة لتأمل جوهر ومقاصد رسالته السمحة

تعلمنا من سيرته العطرة أن مُجمل حياته وأخلاقه ترجمة حقيقية لأخلاق وقيم القرآن

من أهم دروس سيرة النبى مواجهة الصعاب والتحديات بعمل دؤوب وكفاح مستمر بلا كلل أو ملل

مصر تمر بمرحلة غاية الأهمية قوامها العمل والإنتاج للوصول إلى المستقبل المنشود لوطننا الغالى

علينا ترجمة مكارم الأخلاق إلى سلوك ودستور عملى وواقع ملموس

يجب أن نبتعد عن مساوئ الأخلاق التى لا تناسب ديننا وحضارتنا وأولها بث الشائعات

الشائعات جريمة ضد أمن المجتمع وصاحبها آثم فى حق نفسه ودينه

علينا الانتباه إلى ضعاف النفوس الذين لا يسعون للنقد البنّاء بهدف الإصلاح وإنما يثيرون الفتن بهدف الهدم والإفساد

واثق كل الثقة فى الله وتوفيقه لمصر وشعبها وفى تحقيق آمالنا جميعا فى بناء جمهوريتنا الجديدة

نتمنى فى الجمهورية الجديدة أن ينعم كل شعبنا العظيم بحياة كريمة آمنة