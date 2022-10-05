الداخلية تضبط 1598 قضية تموينية متنوعة.. اعرف التفاصيل

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1598 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط (454) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات (27 طن "أسمنت" - 69٫556 طن "دقيق أبيض – مكرونة – سكر – أرز – زيت - ملح طعام – أعلاف" – 2884 عبوة "حدايد" – 38207 عبوة سجائر).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 712 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (15 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 63 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 64 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 7 قضايا عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 2 قضية توقف عن الإنتاج – 561 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات (24٫600 طن دقيق بلدى مدعم – 237 بطاقة ذكية)، وضبط (26) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (4٫930 طن "سكر – أسمدة" مدعمة – 229650 لتر مواد بترولية – 18244,70 متر مكعب غاز طبيعى) بحجم مضبوطات بلغت (127٫686 طن – 38207 عبوة سجائر – 2884 عبوة "حدايد" –237 بطاقة ذكية - 229650 لتر مواد بترولية – 18244,70 متر مكعب غاز طبيعى).

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت (115 قطعة "33 قطعة صوتية – 36 قطعة ضوئية" – 46 قطعة ملصق")، وضبط (25 طن "ملح طعام – جلوتين – ذرة صفراء"مستلزمات إنتاج" معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

كما تم ضبط (24,175 طن "سكر حر- ستريك" مستلزمات إنتاج) معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات – 20000 عبوة "مياه غازية" منتج نهائى) ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المياة الغازية بمحافظة المنوفية.

وأسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" عن ضبط 43 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (47630 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.