الداخلية تضبط قضايا غسيل أموال بقيمة 123 مليون جنيه

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة خلال شهر سبتمبر لهذا العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (30 شخصا) لقيامهم بارتكاب عدد (7) قضايا فى مجال غسل الأموال المتحصلة من الاتجار فى المواد المخدرة، حيث يقوم المتهمين بترويج المواد المخدرة على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والسيارات والمشاركة فى الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (113 مليون جنيه تقريباً).

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجالى التسويق العقارى وتسمين المواشى – على خلاف الحقيقة- مقابل أرباح مالية متفق عليها إلا أنه قام بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ذات الزعم وامتنع عن إعطائهم الأرباح أو رد أصول تلك المبالغ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (10 مليون جنيه تقريباً).