اليوم السابع
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الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:01 م
الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القليوبية) بأنه حال استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص"، فوجئ بقيام قائد السيارة وبصحبته آخر بإشهار سلاح أبيض فى وجهه واستوليا منه على (مبلغ مالى) كرهاً عنه، ثم قاما بالتخلى عنه بطريق القاهرة الإسماعيلية بدائرة القسم ولاذا بالفرار.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (سائق، أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس).
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما (السيارة الأجرة "الميكروباص" بدون لوحات) وبحوزتهما (مبلغ مالى- هاتفى محمول - سلاح أبيض "مطواة").
 
بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقة بذات الأسلوب، وأقرا بارتكابهما واقعتى سرقة، وتم بارشادهما ضُبط هاتف محمول من متحصلات نشاطهما الإجرامى لدى عميلهما "سيئ النيـــة" مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وزارة الداخلية

جريمة السرقة

سرقة مواطن

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