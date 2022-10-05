اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 07:07 م
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الداخلية: إدارة تصاريح العمل تباشر أعمالها يومى الخميس والسبت

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 05:35 م
الداخلية: إدارة تصاريح العمل تباشر أعمالها يومى الخميس والسبت مجمع تصاريح العمل
كتب محمود عبد الراضى

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فى إطار توجيهات وزير الداخلية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من الخارج والمعارين للعمل خارج البلاد فى استخراج تصاريح العمل لهم وبمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر وقرب الاحتفال بالمولد النبى الشريف.
 
 
تقرر استئناف العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمجمع الأمنى بزهراء مدينة نصر، يومى (الخميس، السبت) الموافقان 6 ،8 /10 /2022 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءً.
 
 
ويأتى ذلك لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج لقضاء إجازة المناسبتين والراغبين فى إستخراج تصاريح العمل.
 

تصاريح العمل

لإدارة العامة لتصاريح العمل

الداخلية



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