الخط الرابع للمترو يصل العاصمة الإدارية الجديدة.. تعرف على مراحل القطار

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل مشروع الخط الرابع للمترو، الممتد بطول شارع الهرم، حيث يوفر هذا الخط الخدمة للمناطق الأثرية بالجيزة والمتحف المصري الكبير، وربط أقصى غرب القاهرة الكبرى بأقصى شرقها، فضلا عن استيعاب حركة النقل السطحي الكثيفة على مسار الخط مثل منطقة الهرم، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بإقليم القاهرة الكبرى، والقضاء على مشكلة التلوث البيئي.

وفى النقاط التالية نستعرض مراحل الخط الرابع للمترو..

1. المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو تبدأ من مدينة 6 أكتوبر عند مدينة الفردوس، وتصل لمدينة الفسطاط عند محطة الملك الصالح بمصر القديمة.

2. تشمل المرحلة الثانية مد الخط من الملك الصالح حتى الرحاب بالقاهرة الجديدة.

3. تشمل المرحلة الثالثة المخططة من الرحاب حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

4. يعتبر مسار المرحلة الثالثة موازي لمسار طريق السويس.

5. تربط المرحلة الثالثة مدن الرحاب ومدينتي والشروق وبدر، وتلتقي مع القطار الكهربائي الخفيف LRT في مدخل العاصمة الإدارية.