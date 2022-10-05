الحكومة: مسابقة جديدة الأسبوع المقبل لإكمال وظائف معلم مساعد برياض أطفال

كتبت هند مختار

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة لجموع المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمُعلم، والذي يوافق يوم 5 أكتوبر من كل عام، مؤكدا أن المعلم يحمل رسالة من أسمى الرسالات، فالتعليم رسالة الأنبياء ومبتغى الأمم، مؤكدا أن الحكومة تولي أهمية خاصة لملف إصلاح التعليم والاستثمار في البشر، وذلك في سبيلها للجمهورية الجديدة التي تتخطى التحديات وتتسلح بالعلم والعمل الجاد.

وأعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إجراء الجهاز مسابقة أخرى تكميلية للإعلان عن شغل 3197 وظيفة معلم مساعد "رياض أطفال" في 14 محافظة، وهي الوظائف التي لم تستكمل في المسابقة التي تم إعلان نتيجتها اليوم على أن يفتح باب التقديم فيها نهاية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الـ 14 محافظة منها 6 محافظات لم يصل عدد المتقدمين فيها إلى عدد الوظائف المطلوبة، و 8 محافظات لم يصل عدد الذين دخلوا الاختبار الإلكتروني ممن انطبقت عليهم الشروط لعدد الوظائف المطلوب شغلها.

وكشف عن أن المحافظات التي سيتم إجراء المسابقة التكميلية بها هي: "القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس ، والبحر الأحمر".

وأكد رئيس الجهاز أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واضحة في هذا الصدد أنه لا مصلحة لأي أحد تعلو على مصلحة الوطن، وأن اختيار الأكفأ والأجدر لشغل الوظيفة العامة هو المحرك، لكل الجهود التي تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم وتنموي ويحسن إدارة موارد الدولة ويعلى من رضاء المواطن.