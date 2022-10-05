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الحكومة توافق على مد المهلة أمام مؤسسات المجتمع الأهلى لتوفيق أوضاعها 6 أشهر

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 02:53 م
الحكومة توافق على مد المهلة أمام مؤسسات المجتمع الأهلى لتوفيق أوضاعها 6 أشهر جانب من اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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وافق مجلس الوزراء على مد مدة أخيرة لتوفيق الأوضاع لمؤسسات المجتمع الأهلي لفترة ستة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة بالقانون رقم (23) لسنة 2022، والمقررة فى 11 أكتوبر 2022.  
 
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مؤسسات المجتمع الأهلي

مجلس الوزراء

اليوم السابع بلس

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