الحكومة توافق على مد المهلة أمام مؤسسات المجتمع الأهلى لتوفيق أوضاعها 6 أشهر

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

وافق مجلس الوزراء على مد مدة أخيرة لتوفيق الأوضاع لمؤسسات المجتمع الأهلي لفترة ستة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة بالقانون رقم (23) لسنة 2022، والمقررة فى 11 أكتوبر 2022.