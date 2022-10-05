الرئيسية أخبار عاجلة الحكومة توافق على مد المهلة أمام مؤسسات المجتمع الأهلى لتوفيق أوضاعها 6 أشهر الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 02:53 م جانب من اجتماع الحكومة كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وافق مجلس الوزراء على مد مدة أخيرة لتوفيق الأوضاع لمؤسسات المجتمع الأهلي لفترة ستة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة بالقانون رقم (23) لسنة 2022، والمقررة فى 11 أكتوبر 2022. مؤسسات المجتمع الأهلي مجلس الوزراء اليوم السابع بلس الحكومة الموضوعات المتعلقة الحكومة توافق على تحديد مقابل إصدار التراخيص لخدمات جهاز تنظيم النقل البرى الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 02:49 م مجلس الوزراء يوافق على 6 مشروعات قوانين بشأن اتفاقيات التزام بترولية الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 02:46 م رئيس الوزراء: موجة الغلاء الحالية تمس العالم كله.. ونسعى لتخفيفها قدر الإمكان الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 02:16 م رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 01:38 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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