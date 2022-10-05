الحكومة تنفى إلغاء الدعم التموينى عن عدد من السلع الأساسية خلال أكتوبر

كتبت هند مختار

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء، بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني على عدد من السلع الأساسية خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني على عدد من السلع الأساسية خلال شهر أكتوبر الجاري، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت الوزارة، على استمرار الدعم التمويني، وانتظام صرفه لأصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون أي تغيير، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها ٥٠ جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، كما تم منذ شهر سبتمبر 2022، صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية، ولمدة ٦ أشهر، والذي يتم صرفه في صورة حزمة من السلع التموينية، حيث تتراوح قيمته من ١٠٠ و200 إلى ٣٠٠ جنيه حسب أعداد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموينية، مع توافر كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بالمنافذ التموينية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مُشيرةً إلى أنه يجري شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.