اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجيش العراقى: عمليات نوعية تطلق متزامنة وتحقق ضربات موجعة للإرهاب

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 10:21 ص
الجيش العراقى: عمليات نوعية تطلق متزامنة وتحقق ضربات موجعة للإرهاب الجيش العراقى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، إن هناك عمليات نوعية تطلق في وقت واحد تحقق ضربات موجعة لفلول الإرهاب في عدة مناطق مختلفة.

وأضاف رسول - في تصريحات لقناة "العراقية الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن هناك عملية في صحراء الحضر وبادوش وسلسلة جبال حمرين ووادي الشاي.. وفي المناطق أخرى يتم تحديدها من قبل الاستخبارات العراقية.

وأوضح أن القوات العسكرية نجحت بشكل كبير في قتل واعتقال وتدمير مواقع دعم لوجستية وأسلحة ومعدات وعبوات ناسفة، لافتا إلى أن الضربات أحبطت محاولات إرهابية لاستهداف مدنيين ونقاط أمنية، إلى جانب تدمير أنفاق وأوكار شرق وادي الصرصار.

وفي سياق متصل، أعلن مصدر أمني عراقي انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع شمالي العاصمة بغداد .

وقال المصدر في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت أمام أحد المحلات في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد، موضحا أن الانفجار لم يسفر عن أي إصابات بشرية، بل أضرار مادية فقط .

ويشهد العراق انفجارات متكررة شبه يومية ناجمة عن عبوات ناسفة يزرعها في الغالب مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي ، إضافة إلى ألغام وقنابل غير منفجرة وأخرى من مخلفات الحروب المتعاقبة .

 


الجيش العراقى

صحراء الحضر

الارهاب

العراق

بغداد



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