الجيش الروسى: تدمير حظيرة للطائرات المسيرة "بيرقدار تى بى-2" فى نيكولاييف

كتب أحمد عرفة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، تدمير حظيرة للطائرات المسيرة بدون طيار من طراز "بيرقدار تي بي-2" بصاروخ إسكندر في مطار فوزنيسينسك العسكري بمنطقة نيكولاييف، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتمكنت من تحييد ما يصل إلى 100 جندي أوكراني، وتدمير 13 قطعة من المعدات العسكرية من خلال الضربات الصاروخية على وحدات المقاتلين ومقاتلي الاحتياط التابعين للوحدة رقم 92 لواء ميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك في محيط قرى "شيبوفاتويه" و"بتروفكا" و"شيفتشينكوفو" بمنطقة خاركوف، ما ألحقت أضرار جسيمة بالأفراد والمعدات من اللواء الآلي رقم 93 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في محور "ليمان الحمراء" بمناطق قرى "دروجيليوبوفكا" بمنطقة خاركوف، و"ريدكودوب" بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم تحييد أكثر من 90 جنديا أوكرانيا وتدمير 7 مدرعات، إضافة إلى ذلك، تم تدمير مجموعتين أوكرانيتين من مجموعات التخريب والاستطلاع قوامهما أكثر من 20 فردا مسلحا بنيران المدفعية في مناطق قرى "يامبولوفكا" و"تورسكويه".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، أنه على محور ليسيتشانسك تم تدمير ما يصل إلى 70 فردا مسلحا وتدمير دبابة واحدة و3 مدرعات قتالية وست شاحنات صغيرة مزوردة بمدافع رشاشة ثقيلة، نتيجة أضرار حريق اندلع في مواقع ألوية الهجوم الآلي رقم 54 والهجوم المظلي رقم 80، وكذلك لواء الهجوم الجبلي رقم 10 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى "بيلوغوروفكا" و"سبورنويه" و"ياكوفليفكا" ونتيجة لهجوم صاروخي على وحدات لواء الدفاع الإقليمي رقم 102 في منطقة قرية "روفنوبوليه" بمنطقة زابوروجيه، تم تحييد ما يصل إلى 30 مسلحا وتدمير 7 سيارات.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه في اتجاه محور كريفوي روغ أندرييفو، لا زالت القوات المسلحة الروسية تحتفظ بمواقعها لصد هجمات قوات العدو، حيث تم تحييد أكثر من 30 عنصرا من العناصر القومية الأوكرانية المتطرفة، ودبابتين و4 عربات قتال مشاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ونتيجة للهجمات المكثفة التي شنتها القوات الجوية الفضائية الروسية على وحدات من اللواء البحري رقم 35 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية "دافيدوف برود" ولواء الهجوم الجبلي رقم 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية "دودتشان" بمنطقة خيرسون، تم تحييد أكثر من 120 جنديا ودبابتين و8 مدرعات قتالية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية في اتجاه محور نيكولاييف-كريفوي روغ، بلغت خسائر العدو أكثر من 230 فردا، و4 دبابات، و18 مدرعة قتالية، ومدفعي هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدافع هاون و20 مركبة، وكذلك فقد أصابت الضربات العملياتية التكتيكية من القوات الجوية الفضائية وسلاح المدفعية 10 مراكز قيادة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى "كوبيانسك" بمنطقة خاركوف، و"بلاغوداتوفكا" و"بيلوغوركا" بمنطقة خيرسون، و"كالينوفكا" و"موراشيفكا" بمنطقة نيكولاييف، و"نوفي كومار" و"كراسنوغوروفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك نقاط الانتشار المؤقت للواء المشاة الآلي رقم 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية "كالينيندورف" بمنطقة خيرسون، وكذلك وحدات من المرتزقة الأجانب والتشكيلات القومية المتطرفة في منطقة قرية "كونستانتينوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة خاركوف كما تم تدمير 6 مستودعات للذخيرة والصواريخ وأسلحة المدفعية في مناطق قرى "أندريفكا" و"فيشنيفوي" بمنطقة زابوروجيه، و"بيلوكوزمينكوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"نوفوألكسندروفكا" في منطقة نيكولاييف.