الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الغربية بتعديل المخطط التفصيلى لقرية خرسيت

الغربية محمد طارق

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 221 الصادر اليوم، قرار محافظ الغربية باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لقرية خرسيت مركز طنطا، طبقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وجاء التعديل بناء على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والمعروضة بكتاب رئاسة مركز ومدينة طنطا، بشأن طلب بعض المواطنين بقرية خرسيت بتعديل جزء من المخطط التفصيلى للقرية لاختلافه مع الطبيعة وعقود الملكية.

وبناءً على موافقة مهندسى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بتعديل المخطط التفصيلى فى هذا الجزء ورفع اللوحات لسلطة الاعتماد، وموافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسة 2022/5/4، تقرر الموافقة على تعديل جزء من المخطط التفصيلى للقرية لاختلافه مع الطبيعة وعقود الملكية.