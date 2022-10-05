اليوم السابع
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"التموين" تشدد على تيسير توريد الأرز الشعير من المزارعين

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 07:00 ص
"التموين" تشدد على تيسير توريد الأرز الشعير من المزارعين زراعة الأرز
كتب مدحت وهبة

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وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل توريد الأرز الشعير من المزارعين مع مراعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابق ‏للمواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة ‏مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وآخر ‏عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة ، ونص القرار على ان ‏الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية اضافة الى البنك الزراعى المصرى وأى جهة أخرى يتم اعتمادها من ‏وزارة التموين والتجارة الداخلية.‏
 
 
كان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية  قد أصدر قراراً رقم 109 لسنة 2022  لتنظيم عملية التداول والتعامل على ‏الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وأن موسم توريد شعير ‏الأرز المحلى، يستمر حتى 15 ديسمبر القادم مع ضرورة  توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل ‏‏25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، إجمالي مستهدف ‏‏1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم ‏استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الاساسية، إضافة إلى ‏تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من ‏هذه السلعة الاستراتيجية.‏
 

التموين

توريد الأرز الشعير من المزارعين

أسعار الأرز

مخزون الأرز

الأرز



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