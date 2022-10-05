البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لـ 33.2 مليار دولار فى سبتمبر

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 56 مليون دولار بنسبة 0.16 % ليبلغ مستوى 33.197 مليار دولار خلال سبتمبر الماضى مقارنة بنحو33.141 مليار دولار خلال أغسطس السابق له.
البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لـ 33.2 مليار دولار فى سبتمبرالأربعاء، 05 أكتوبر 2022 03:50 م
البنك المركزى المصرى
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