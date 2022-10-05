اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 04:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لـ 33.2 مليار دولار فى سبتمبر

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 03:50 م
البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لـ 33.2 مليار دولار فى سبتمبر البنك المركزى المصرى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 56 مليون دولار بنسبة 0.16 % ليبلغ مستوى 33.197 مليار دولار خلال سبتمبر الماضى مقارنة بنحو33.141 مليار دولار خلال أغسطس السابق له.

البنك المركزي المصري

البنك المركزي

الاحتياطي النقدي

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة