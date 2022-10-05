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البحرية اليابانية تؤكد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:47 م
البحرية اليابانية تؤكد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا صاروخ باليستى
كتب أحمد عرفة

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أكدت البحرية اليابانية إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت وكالة يونهاب، إن كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا.

أكد الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية سونج كيم، التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها في مواجهة الإجراءات التصعيدية المستمرة من قبل بيونج يانج.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس -بحسب ما أورده الموقع الرسمي للوزارة- إن "سونج ناقش مع الممثل الخاص للشؤون السلام والأمن في كوريا الجنوبية كيم جون والمدير العام لوزارة الخارجية اليابانية لشؤون آسيا والمحيط الهادئ فوناكوشي تاكهيرو خلال محادثات هاتفية منفصلة، إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ البالستي في 25 سبتمبر".

 


اليابان

كوريا الشماليه

صاروخ

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