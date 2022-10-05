اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 05:29 م
أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 أشخاص من باحات المسجد الأقصى

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 04:25 م
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 أشخاص من باحات المسجد الأقصى المسجد الأقصى
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاربعاء، سبعة مُرابطين ومصلين من باحات المسجد الأقصى المبارك.


وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال اعتقلت فتاة، لم تُعرف هويتها، من أمام باب "الأسباط"، أحد أبواب المسجد الأقصى، والمرابط نائل جبارين من أراضي 48، والشاب صهيب حجازي من ساحات المسجد الأقصى. 


وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت سيدتين أثناء خروجهما من المسجد، ونقلتهما إلى أحد مراكزها في المدينة، كما تم اعتقال الشابين موسى غوشة، ورامي عبد السلام من داخل المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع اقتحام 461 مستوطنا إسرائيليا باحات المسجد.


وكان مئات المستوطنين، استباحوا، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك، فيما فرضت سلطات الاحتلال حصارا على المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وكثفت من انتشارها وحواجزها في محيطهما، بذريعة الاحتفاال بالأعياد اليهودية.


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اقتحام المسجد الأقصى

فلسطين

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