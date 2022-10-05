الإحصاء: 69.2% من العاملين بأجر يعملون فى عمل دائم

كتب: مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق إصدار قرار الكنفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة.

ويشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة. وطبقًا لمنظمة العمل الدولية، يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة ،توافر أجور عادلة، ضمان اجتماعي للأسر، إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم، والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء، ويأتي الاحتفال باليوم العالمى للعمل اللائق 2022 تحت شعار "تغير القواعد".

ويستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال فى مصر من واقع بحث القوى العاملة لعام 2021، حيث سجل معدل التشغيل "عدد المشتغلين منسوباً الى عدد السكان15 سنه فأكثر) للذكور 65.2 % مقابل 12.8% للإناث.

وتتضمن فكرة العمل اللائق عددا من العناصر أهمها ديمومة العمل، حيث أن 69.2% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم، وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائـم 69.2% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 89.2% بين الإناث مقابل 65.6% للذكور، وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.3% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.2%، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 31.9%.

وتشير نتائج البحث إلى أن 44.3% من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية، و40.4% من العاملين بأجر يعملون بعقد قانوني، وبلغت نسبة العاملين بعقد قانونى 40.4% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصل إلى 73.3% مقابل 34.6% بين الذكور، وبلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي 97.4% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.5%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 34.0%. بينما تصل نسبة العاملين الى اقل مستوياتها فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 1.6% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع 42.8 ساعة، وبلغ متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعامليـن بأجــر طبقاً للنشاط الاقتصادي 42.8 ساعة، وبلغ متوسط عدد ساعات العمـل الأسبوعية بين الذكـور 43.6 ساعة مقارنة 38.2 ساعة للإناث، وبلغ أعلي متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات 48.3 ساعة ثم يليها نشاط خدمات الغذاء والإقامة 47.4 ساعة وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 34.5 ساعة.

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعية أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخاص ( داخل المنشات) 46.9 ساعة ثم يليه القطاع العام والاعمال العام 43.4 ساعة بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 38.8 ساعة بالقطاع الحكومي.