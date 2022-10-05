الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض طفيف فى درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها لهذا الوقت من العام.

وتابعت أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 32 درجة ليكون الطقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وكذلك هناك نشاط للرياح متفاوتة الشدة على بعض المناطق على كافة الأرجاء وعلى مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج.

و يشهد اليوم الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.