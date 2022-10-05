الأرصاد: ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط 2 متر واضطراب الملاحة البحرية

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود نشاط رياح خلال الساعات المقبلة، حيث تنشط الرياح الشمالية علي مسطح البحر المتوسط وتصل سرعة الرياح الي 35 كم/س.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن نشاط الرياح سيؤدي إلى ارتفاع الامواج علي البحر المتوسط لـ 2 متر ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة ، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.