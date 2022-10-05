الأردن: الممارسات الاستفزازية بالمسجد الأقصى لن تقدم ولن تؤخر فى هويته

كتب: أحمد جمعة

فال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنى محمد الخلايلة، الأربعاء، إن الوزارة تتابع بغضب شديد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف والممارسات الاستفزازية التي يقومون بها كذلك في المقابر الإسلامية المحاذية للحرم باعتبارها وقفًا إسلاميًا خالصًا.

وأضاف الخلايلة أن هذه الاقتحامات تحدث تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في استمرار لحالة الانتهاكات المرفوضة والمدانة.

وأكد المسؤول الأردني في بيان أن هذه الممارسات الاستفزازية لمشاعر مليارين من المسلمين لن تقدم ولن تؤخر في هوية المسجد الأقصى المبارك، وأن لا أحد من المسلمين أو غيرهم يملك حق إعطاء أي شراكة لغير المسلمين في مسجدهم.

وختم وزير الأوقاف الأردنى فى بيانه أن الأردن بوصايته الهاشمية المباركة والعالم الإسلامي أجمع متمسكون بحقهم الرباني في المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف مكاناً وزماناً، وأن حقهم هذا نابع من نص قرآني وعقيدة إسلامية صحيحة لا تشاركهم ولا تقاسمهم فيه ملة أخرى من الناس.