افتتاح معارض واكتشاف موهبة وفقرات وطنية باحتفال كفر الشيخ بالذكرى 49 لحرب أكتوبر

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الاحتفال بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة بالمركز الثقافي، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمستشار حامد عيساوي رئيس الاستئناف رئيس محكمة كفر الشيخ، والمستشار سعود محمد نجيب المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، والعميد احمد مختار عماره، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد،و العقيد جلال بلال، نائب المستشار العسكري، اللواء وائل الاشوح ،نائب عن مدير الامن، وأعضاء مجلس النواب، السيد شمس الدين،و اللواء السعيد عماره، والدكتورة هدى الطنباري، و الدكتورة جميانه لويس، و الدكتور محمد فوزي الرفاعي، ونواب المستشار العسكري، مقدم ايمن كمال رزق، ومقدم أحمد زاهر، ونقيب أحمد عبده قنيبر،وأمل عبد الله، رئيس الادارة المركزية لقصور الثقافة، ،الدكتورة جاكلين بشرى وكيل وزارة الثقافة بكفرالشيخ، والقمص ياكوبس كاهن كنيسة ماري مينا بكفرالشيخ، وكلاء الوزارة ورؤساء المدن، وأعضاء برلمان الشباب.

وافتتح محافظ كفر الشيخ، معرض فني تشكيلي لـ 22 من فناني المحافظة، ضمن اكتشاف الموهوبين من قرى محافظة كفر الشيخ، محمد ياسر، 14سنة، و اكثم هاني، يضم 50 لوحة، ومعرض كليم وجلان فوه، ومعرض كتاب، وتضمن الاحتفال عدد من الأغاني الوطنية لفرقة الموسيقى العربية بكفر الشيخ، وعرض فيلم تسجيلي عن حرب اكتوبر، واشعار وطنية للموهبة مريم أسامة محمد.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن احتفالنا بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، يُعيد للأذهان ما قامت به قواتنا المسلحة بأروع المعارك العسكرية بعبور قناة السويس ، واجتياح خط بارليف، وتدمير حصون العدو في الضفة الغربية، وسجل التاريخ أبهى وأروع إنجازات وانتصارات وتضحيات رجال القوات المسلحة البواسل، داعياً الله أن يحفظ مصر وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء في ظل القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



فقرات لفرقة الموسيقى العربية (1)



مناقشة بين المحافظ والطفل



اشعار وطنية للطفلة مريم اسامه



فقر الموسيقى العربية



جانب من تفقد المعرض



فقرات لفرقة الموسيقى العربية



الحضور من اعضاء مجلس النواب



اكتشاف المواهب



السلام الجمهوري