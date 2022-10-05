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ارتفاع سعر خام برنت ليصل إلى 93.88 دولارا للبرميل

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 06:52 م
ارتفاع سعر خام برنت ليصل إلى 93.88 دولارا للبرميل برنت
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، ارتفاع سعر خام برنت ليصل إلى 93.88 دولارا للبرميل.

 

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد القائمة بأعمال سفارة ليتوانيا في موسكو، فيرجينيا أومبراسين، واعتبرتها شخصا غير مرغوب فيه، وذلك ردا على طرد القائم بالأعمال الروسي في ليتوانيا.

وقال بيان للخارجية الروسية اليوم الأربعاء: "لقد استدعينا اليوم موظف بالسفارة الليتوانية بموسكو إلى مقر وزارة الخارجية، حيث تم تسليمه مذكرة تفيد باحتجاجنا على الطرد غير المبرر للقائم بالأعمال الروسي في جمهورية ليتوانيا".

وأضاف البيان: "بناء على ذلك واتباعا لمبدأ المعاملة بالمثل، فقد تقرر إعلان القائمة بأعمال سفارة ليتوانيا في روسيا، فيرجينيا أومبراسين، شخصا غير مرغوب فيه وعليها مغادرة أراضي روسيا في غضون خمسة أيام".


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