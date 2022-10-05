"إيني" الإيطالية تعلن استئناف إمدادات الغاز من "جازبروم" الروسية

وقالت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة -في بيان لها، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية-: "نعلن أن تدفقات الغاز التي تقدمها جازبروم عبر النمسا استؤنفت اليوم"، مضيفة "أصبح استئناف الإمدادات ممكنا بفضل القرار الذي اتخذته إيني والأطراف المعنية بالقيود الناشئة عن التشريع الجديد الذي قدمته السلطات التنظيمية النمساوية".



كانت جازبروم قد أوقفت إمدادات الغاز إلى إيطاليا عبر خط أنابيب الغاز العابر للنمسا السبت الماضي، مشيرة إلى مشكلة مرتبطة بتغييرات تنظيمية في النمسا.