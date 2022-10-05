إنهاء تكليف مدير مدرسة بالدقهلية وفصل 4 طلاب بعد تداول فيديو أغاني مهرجانات على السبورة الذكية

الدقهلية - شريف الديب

قرر ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إنهاء تكليف مدير مدرسة علي مبارك الثانوية بنين بدكرنس وفصل 4 طلاب لمدة 15 يوم، نتيجة للتصرفات اللا أخلاقية التي بدرت منهم داخل المدرسة، وذلك بعد تشغيل السبورة الإلكترونية والرقص على أنغام موسيقي داخل الفصل وجري نشر مقطع فيديو لتصرفات الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شعبان، في تصريحات صحفية إن الطلاب قبل دقيقتين من دخول المدرس الحصة قاموا بتوصيل الأغاني عن طريق البلوتوث إلي الشاشة الإلكترونية وبدأوا في تشغيل الأغاني، وتصادف وجود لجنة متابعة من المديرية وإدارة دكرنس التعليمية لوجود ملاحظات علي المدرسة، وضبطت اللجنة الطلاب علي الفور.

وأضاف وكيل تعليم الدقهلية أن لجنة المتابعة ضبطت 4 طلاب وحضر إلي المدرسة اثنين من أولياء الأمور وقررت اللجنة فصل الطلاب 3 أيام لسوء استعمال الأجهزة الإلكترونية في المدرسة وعمل مذكرة بالواقعة.

وأكد أنه فور علمه بالواقعة قرر تطبيق لائحة الانضباط المدرسي وفصل الطلاب الأربعة لمدة 15 يوما وذلك للتصرفات اللاأخلاقية داخل الفصل، وإنهاء تكليف مدير المدرسة، مشيرًا إلى أن عمل المدير كان عليه ملاحظات، ولذلك أرسلت لجنة المتابعة لتفقد أحوال المدرسة وضبطت الواقعة.

وانتشر مقطع فيديو مدته 21 ثانية علي مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه 4 طلاب أثناء رقصهم داخل الفصل، وتشغيل السبورة الإلكترونية.