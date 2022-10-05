إصابة 9 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات بمصر الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 9 اشخاص في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص وملاكي بمنزل كوبري الحجاز في منطقة الألف مسكن بمصر الجديدة وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة بكوبري الحجاز في مصر الجديدة بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

بالفحص تبين اصطدام سيارة نقل كانت تسير بسرعات عالية بسيارة ميكروباص وملاكي، مما أسفر عن إصابة 9 اشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وبذل رجال الإسعاف مجهودا كبيرا في سرعة نقل المصابين الي المستشفي لتلقي الرعاية الكاملة حرصا علي أرواحهم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق وتم التحفظ علي سايق السيارة النقل للتحقيق معه.