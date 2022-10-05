إصابة 6 عمال فى حادث سير بالطريق الأوسطى فى الشرقية

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الأوسطي اتجاه الشروق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمال بالطريق الأوسطي اتجاه الشروق، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.
وتم نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس المركزى، لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات المتحركة والمارة.
إسعاف -أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الأوسطي اتجاه الشروق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
الموضوعات المتعلقة
أمن الشرقية يلقى القبض على متهمين بقتل عامل بسبب رفضه خطوبة ابنتهالسبت، 20 أغسطس 2022 07:56 م
أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف غموض مقتل شاب بطلق نارىالجمعة، 19 أغسطس 2022 09:16 ص
أمن الشرقية يكثف جهوده لضبط المتهمين بترويع شاب بـ كلب وسيف فى الشرقيةالخميس، 09 يونيو 2022 07:47 م
أمن الشرقية: 20 مواطنا حرروا محاضر ضد المدرسة بوسى المستريحة الجديدةالأربعاء، 18 مايو 2022 01:45 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة