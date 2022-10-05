إصابة 6 عمال فى حادث سير بالطريق الأوسطى فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الأوسطي اتجاه الشروق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمال بالطريق الأوسطي اتجاه الشروق، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.



وتم نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس المركزى، لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات المتحركة والمارة.