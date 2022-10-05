إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصيب 6 أشخاص بينهم طفلين في حادث تصادم توك توك مع تروسيكل بالقرب من قرية سعفان التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، ليجري نقل المصابين إلي مستشفي كفر الشيخ العام، عن طريق سيارات الإسعاف لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك مع تروسيكل بالقرب من قرية سعفان التابعة لدائرة المركز، نتج عن ذلك إصابة 6 أشخاص بينهم طفلين جري نقل المصابين إلي مستشفي كفر الشيخ العام، عن طريق سيارات الإسعاف لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من هاني محمد المرشدي، 46 عام، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وسامح محمد علي، 44 عام، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ويوسف هاني محمد المرشدي، 12 عام، مصاب بجرح متهتك في القدم اليسري، ورجب هاني محمد المرشدي، 10 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأزهار جمعة عامر، 37 عام، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأمنية هاني محمد مرشدي، 18 عام، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.