اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 10:59 ص
أكرم القصاص
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إصابة 3 فى حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 10:55 ص
إصابة 3 فى حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم حادث - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 3 مواطنين فى حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى واخرى ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربى فى نطاق محافظة الفيوم وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى بين كوبرى ميدوم وجرزا اتجاه القاهرة وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث وتبين تصادم سيارة ملاكى مع سيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 3 وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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