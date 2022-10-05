إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .



وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بالقرب من مدينة وادى النطرون.



وتم نقل المصابين الى المستشفى العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة .





