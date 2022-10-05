إصابة عامل بطلق نارى بالصدر أثناء عبثه بسلاح غير مرخص بالبلينا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج، عاملا يبلغ من العمر 18 سنة مصابا بطلق نارى بالصدر من الناحية اليسرى، وتم نقله للمستشفى الجامعى للعلاج، حيث تبين أن سبب إصابته حدثت حال عبثه بسلاح نارى كان بحوزته، وتم التحفظ على السلاح بإرشاد والد المصاب.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من اللواء أحمد فجر نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بإصابة عامل بطلق نارى عقب عبثه بسلاح نارى غير مرخص بمنزله بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب المحافظة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الجنوب بوصول المدعو مختار ا م ا 18 سنة عامل ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى البلينا المركزى مصاباً "طلق ناري بالصدر من الناحية اليسري" وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال والده أ.م.ا.ع 68 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء تواجد نجله المذكور بالمنزل وحال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقه بطريق الخطأ مما نتج عنه إصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، تم ضبط السلاح المستخدم عبارة عن فرد روسي محلي الصنع وفارغ إرشاد والده تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.