إصابة شخصين فى حادث تصادم ميكروباص وتوكتوك بطريق المحمودية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب منذ قليل شخصان بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم أثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وتوك توك بمركز دمنهور بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوكتوك بطريق دمنهور- المحمودية بالبحيرة.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة، وتم نقلهما إلى المستشفى العام بدمنهورلاسعافهما وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.