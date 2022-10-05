إصابة ربة منزل بحروق عقب إشعالها النيران فى مسكن الزوجية بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

شهدت منطقة الهانوفيل غرب محافظة الاسكندرية، قيام ربة منزل، بإشعال النيران داخل الشقة سكنها، ما أدى إلى إصابتها بحروق 50%، إثر مشادة كلامية وخلافات مع زوجها.

كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الدخيلة، بلاغًا من الأهالي يفيد بإشعال النيران بشقة فى شارع خالد بن الوليد متفرع من شارع عبد المنعم جابر بمنطقة الهانوفيل، وجرى نقلها إلى المستشفى.



وتبين من الفحص إشعال "ف.م.ص.م"، 25 عامًا، ربة منزل، مقيمة بالطابق الثاني بعقار مكون من 7 طوابق بالعنوان المشار إليها بإشعال النيران في نفسها.



وعلي الفور تم نقل المذكورة إلى مستشفى رأس التين العام مصابة بحروق من الدرجة الثانية 50% من الجسم بسبب خلافات زوجية.



وبسؤال شهود الواقعة من الجيران، أقروا بإضرام المصابة النيران فى نفسها عن طريق زجاجة بنزين صغيرة بسبب وجود مشاجرات دائمة بينها وبين زوجها، وأنها معتادة على ترك منزل الزوجية وحدثت مشادات كلامية بينها وبين زوجها وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

