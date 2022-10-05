أول أمطار الخريف.. الأرصاد تكشف تفاصيل أمطار الـ 72 ساعة المقبلة

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات فرص الأمطار خلال الـ 72 ساعة المقبلة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء ونشاط الرياح الذى يعمل على اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع غدا، الخميس فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ومع يوم الجمعة من المتوقع أن تمتد فرص الأمطار السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وتكون خفيفة أيضا، ومع يوم السبت تستمر فرص الأمطار وتكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

ويشهد اليوم، الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم، الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.